Rede de supermercados promove grande evento na unidade da avenida Brasil; programação inclui show de Patati Patatá

publicado em 22/11/2025

Natal em Família Porecatu leva atrações especiais e sorteios para Votuporanga neste domingo (Foto: Porecatu)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Votuporanga se prepara para receber, neste domingo (23), um dos eventos mais aguardados do fim de ano promovido pela rede de supermercados Porecatu. O “Natal em Família Porecatu” ocorrerá na unidade localizada na avenida Brasil, número 5.087, e promete reunir centenas de famílias em uma tarde e noite repletas de atrações gratuitas. E o melhor: a entrada é gratuita.A abertura dos portões está marcada para as 14h, dando início a uma programação pensada para oferecer diversão e celebrar o espírito natalino com a comunidade.Durante toda a tarde, o público poderá aproveitar brinquedos, atividades interativas e momentos de recreação preparados especialmente para crianças e adultos. O ponto alto da festa começa às 19h, quando sobe ao palco a dupla Patati Patatá, conhecidos nacionalmente por seus espetáculos voltados ao público infantil. A apresentação promete movimentar o evento com música, dança e a energia característica dos artistas.Logo após o show, às 20h, ocorrerá outro momento muito esperado pelos pequenos: a chegada do Papai Noel. O bom velhinho fará sua entrada oficial no evento, trazendo o clima natalino que marca todos os anos as comemorações realizadas pelo Porecatu. A presença do personagem, sempre carregada de emoção e encantamento, é uma das tradições mais valorizadas pela rede.Encerrando a noite, o público ainda terá a chance de participar de um sorteio especial preparado pelo supermercado. Serão sorteados um PlayStation 5, uma televisão e uma bicicleta, prêmios que prometem atrair grande participação do público. Segundo o Porecatu, o evento mostra o compromisso da empresa com a comunidade e celebra uma tradição que já se tornou parte do calendário festivo da cidade. Como destaca a rede: “Tradição que atravessa gerações da nossa família para a sua. Muita diversão, brinquedos, sorteios e a chegada do Papai Noel. Venha participar com a gente”.Com atrações para todas as idades, o “Natal em Família Porecatu” se consolida mais uma vez como um dos principais eventos natalinos de Votuporanga, reunindo famílias para momentos de celebração, alegria e convivência. A expectativa é de que o público compareça em peso para prestigiar a festa e aproveitar a programação especial preparada para este domingo.