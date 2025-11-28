Loja do Porecatu é inaugurada na cidade de Cardoso

Loja do Porecatu é inaugurada na cidade de Cardoso (Foto: Viva Cardoso News)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFoi inaugurada na manhã desta quinta-feira (27) a unidade Porecatu Supermercados na cidade de Cardoso. O espaço fica na avenida Marinheiro, 1692, na área central da cidade, sendo a 12ª unidade da rede, incorporando o antigo Supermercado Viana.De acordo com José Francisco dos Santos, o Zé do Porecatu, proprietário da rede de supermercados, o novo espaço fica em um prédio reformulado aos padrões de qualidade já reconhecidos nos quase 30 anos de existência da rede.Lideranças de diversas áreas, entre elas o prefeito Cardoso, Luís Paulo Bednarski, secretários municipais e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga, José Nelson Chino Bolotário, estiveram na inauguração, além da imprensa e convidados.“Realmente estou muito contente de estar iniciando um trabalho aqui em Cardoso. Na região vai fazer quase 30 anos. Chegamos aqui com o primeiro mercadinho lá em Votuporanga e já estamos com essa 12ª loja”, comentou Zé do Porecatu.Segundo o empresário a nova unidade integra um plano de expansão da rede, que, em breve, contará com outras duas lojas em Mirassol e Catanduva. “Estamos a fim de crescer na região e Cardoso era um sonho antigo. Já faz uns três anos que a gente tentou vir para Cardoso. Agora deu certo. Cardoso é uma cidade um pouco menor do que a cidade que nós estamos, mas é uma cidade que nós investimos igual a outras cidades. É uma lógica para nós, que foi perfeita para a cidade. Não é porque é uma cidade um pouco menor que vamos investir menos, não. Nós investimos como investiríamos em qualquer outra cidade. E essa cidade, na verdade, é um projeto para nós e começarmos a ver o resultado em cidades menores. Tem muitas cidades menores que o povo tem que se afastar da cidade, tem que comprar nas cidades grandes. Como aqui por exemplo, vai muita gente comprar em Votuporanga”, contou.