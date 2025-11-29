Horários especiais do comércio para o fim de ano em Votuporanga são divulgados

publicado em 29/11/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) anunciou na manhã deste sábado (29) os horários especiais de funcionamento do comércio local para o período de fim de ano. As medidas fazem parte do tradicional calendário natalino organizado pela entidade para incentivar as vendas e ampliar a comodidade dos consumidores.De acordo com a ACV, a partir do dia 6 de dezembro (sábado), as lojas passam a funcionar em horário estendido, permanecendo abertas todos os dias até as 18h. Já a partir do dia 12 de dezembro (sexta-feira), o comércio ganha ainda mais tempo para atendimento: as lojas funcionarão até as 22h, iniciativa que segue até o fim da campanha natalina.A data de 12 de dezembro também marca a chegada oficial do Papai Noel, promovida pela ACV. O evento está previsto para acontecer na noite de sexta-feira e deve reunir famílias, visitantes e consumidores no centro da cidade. A apresentação abre oficialmente o período de funcionamento noturno do comércio, que tradicionalmente movimenta o município nesta época do ano.