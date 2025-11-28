Os jornalistas Franclin Duarte e Daniel Marques representaram o jornal A Cidade no encontro realizado pelo Sebrae-SP
Encontro reúne jornalistas em Votuporanga (Foto: Sebrae-SP)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O Sebrae-SP promoveu na noite desta quinta-feira (27) o 1º Encontro de Comunicadores do Noroeste Paulista, realizado na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Votuporanga, na avenida Doutor Wilson de Souza, no bairro San Remo. O evento reuniu 30 jornalistas de cinco cidades da região: Votuporanga, Jales, Santa Fé do Sul, Paulo de Faria e Riolândia.
De acordo com os organizadores, o encontro foi idealizado para aproximar profissionais de comunicação de diferentes municípios, promover integração, troca de experiências e diálogo sobre os desafios e oportunidades do setor.
A programação incluiu um momento dedicado à discussão do impacto da comunicação no desenvolvimento regional. O evento foi considerado pelos participantes como uma oportunidade para compartilhar práticas, ideias e perspectivas que fortalecem o trabalho diário das equipes de imprensa e mídia.
A ação contou ainda com um painel formado pelos jornalistas Wender Rodrigues, Fabiola Fiorentino, Andressa Aoki e Rafael Honorato. A conversa, mediada pela jornalista do Sebrae-SP, Fernanda Cipriano, trouxe um bate-papo descontraído sobre a comunicação na região Noroeste do Estado de São Paulo, abordando rotinas, tendências e particularidades do setor. Os jornalistas Franclin Duarte e Daniel Marques representaram o jornal A Cidade
no encontro.