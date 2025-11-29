Lideranças de diversos setores da comunidade prestigiaram a celebração de aniversário de uma das entidades mais tradicionais do município

publicado em 29/11/2025

Em café da manhã especial, Votuporanga celebra mais de meio século do Centro Social

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs 56 anos de história do Centro Social de Votuporanga foram comemorados com um café da manhã especial realizado anteontem, na sede da entidade, no Centro da cidade. Lideranças de diversos setores da comunidade prestigiaram a celebração de aniversário de uma das entidades mais tradicionais do município.Fundada pelo Frei Cirilo Bergamasco, de Piracicaba, em 28 de novembro de 1969, a entidade é uma organização sem fins lucrativos voltada ao atendimento de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. O trabalho é desenvolvido por meio de ações socioassistenciais que visam à formação cidadã, à qualificação profissional e à preparação para o ingresso no mercado de trabalho.A comemoração contou com a presença da primeira-dama Rose Seba, que representou o prefeito Jorge Seba, ausente por estar em viagem, além dos vereadores Osmair Ferrari (PL), Marcão Braz (PP), Débora Romani (PL) e Emerson Pereira (PSD). Também participou do evento o ex-vereador Osvaldo Carvalho, representando o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).O Centro Social de Votuporanga é uma das principais referências em assistência social no município, mantendo projetos ativos e ampliando o alcance de suas ações junto às comunidades mais vulneráveis.