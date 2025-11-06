A tour levará o artista a Balneário Camboriú, Ituporanga, Rio do Sul e Indaial, cidades que respiram música, entretenimento e verão

Foto: Divulgação

O DJ e produtor musical Nebulon, natural de Votuporanga, vem conquistando cada vez mais espaço no cenário do funk nacional. Com produções que estão prestes a alcançar 1 milhão de streams no Spotify, o artista tem atraído a atenção de grandes nomes da música e se prepara para uma nova fase de sua carreira: uma turnê pelo estado de Santa Catarina, entre os dias 4 e 14 de dezembro.



A tour levará Nebulon a Balneário Camboriú, Ituporanga, Rio do Sul e Indaial, cidades que respiram música, entretenimento e verão. O público catarinense poderá conferir de perto os shows marcantes e cheios de energia do DJ votuporanguense, que vem se destacando pelo estilo inovador e pelas batidas envolventes que conquistam multidões.



Além da turnê, Nebulon prepara novidades de peso: um feat com o DJ Anderson Silva e a cantora e atriz da Globo, Flávia Barros, parceria que promete ser um dos grandes lançamentos do verão e deve surpreender os fãs com uma sonoridade moderna e vibrante, misturando o ritmo contagiante do funk com influências de outros estilos.



Com uma carreira em ascensão e uma legião de ouvintes em constante crescimento, Nebulon representa o novo momento do funk brasileiro, unindo talento, autenticidade e paixão pela arte de fazer as pessoas dançarem.

“Essa turnê é uma realização pessoal e profissional. Levar minha música para diferentes públicos e sentir a energia das pessoas é o que me motiva a continuar evoluindo”, destaca o DJ.



De Votuporanga para o mundo, Nebulon mostra que o funk é capaz de romper fronteiras e conectar pessoas por meio da emoção, da batida e das boas vibrações. Acompanhe Nebulon nas redes sociais e nas plataformas digitais para ficar por dentro das novidades, lançamentos e bastidores da turnê em Santa Catarina.