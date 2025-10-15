O lançamento prepara os estudantes para trabalhar na produção de conteúdo em áudio digital

publicado em 16/10/2025

O Senac Votuporanga está com as últimas vagas abertas para o curso Locução para Podcast (Foto: Senac Votuporanga)

O Senac Votuporanga está com as últimas vagas abertas para o curso Locução para Podcast, oferecido gratuitamente pelo Programa Senac de Gratuidade, destinado àqueles com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa.Pela primeira vez, Votuporanga oferece essa capacitação voltada a quem gosta de se comunicar, informar e deseja atuar como locutor ou locutora em programas de podcast.O lançamento prepara os estudantes para trabalhar na produção de conteúdo em áudio digital, um setor em expansão que oferece novas possibilidades de empregabilidade e empreendedorismo. “O curso de Locução para Podcast surge como uma nova formação profissional, abrindo possibilidades de atuação na área da comunicação e dando notoriedade a um setor que está em crescente expansão”, afirma Eliane Godoi, gerente do Senac Votuporanga.Durante as aulas, os participantes terão acesso a técnicas e estilos de locução, uso do improviso, condução de entrevistas e operação de equipamentos de gravação. A formação tem foco prático, com atividades que simulam programas de rádio e projetos de comunicação digital, integrando teoria e vivência profissional.“Com o lançamento, reforçamos nosso compromisso em oferecer alternativas acessíveis e de qualidade para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado. São formações práticas, que unem conhecimento técnico e experiência real, preparando os estudantes para as demandas atuais das profissões”, completa Eliane Godoi. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site: sp.senac.br/votuporanga.