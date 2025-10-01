A celebração, já consolidada no calendário social da cidade, terá como grande atração o show da Banda Danza

publicado em 02/10/2025

Vem aí mais um Jantar Dançante da Associação Comercial de Votuporanga, evento de sucesso na cidade (Foto: ACV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga promove no dia 18 de outubro, sábado, às 20h, no Firenze Hotel, o seu tradicional Jantar Dançante de Aniversário, em comemoração aos 79 anos da entidade. A celebração, já consolidada no calendário social da cidade, terá como grande atração o show da Banda Danza, conhecida por seu repertório envolvente e animado, que promete manter a pista de dança movimentada durante toda a noite.De acordo com a organização, as mesas para o evento são limitadas e estão próximas de se esgotar. A participação está aberta a empreendedores, familiares, comerciários e amigos, não sendo necessário ser associado para garantir presença na festa.O jantar será realizado em formato open bar e open food. Entre as opções de bebidas, estarão disponíveis água, refrigerante, cerveja, whisky, drinks, vinho e espumantes. No cardápio, os convidados poderão desfrutar de diversas entradas, prato principal e sobremesa, compondo uma noite de confraternização marcada pela gastronomia e pela música.A Associação Comercial de Votuporanga é uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a Associação atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.Sua primeira sede esteve provisoriamente situada na rua Tocantins, em imóvel cedido pelo comerciante Joaquim Ferreira da Costa. Mais tarde, um prédio próprio foi adquirido e a entidade instalou-se onde está hoje, em um dos principais pontos do centro de Votuporanga. “É assim, numa trajetória de trabalho intenso e comprometimento para com os interesses do comércio, que a Associação Comercial de Votuporanga se consolidou como uma das mais importantes e participativas entidades no desenvolvimento econômico e social da cidade”, destaca a ACV.As reservas de mesa podem ser feitas pelo telefone (17) 3426 – 4044 ou WhatsApp (17) 98132 – 0022. As empresas patrocinadoras do jantar são Sicoob/Credlíder, DR Motos, Escritório Vitória e Mega Line Software.