Evento do Sebrae-SP vai ensinar empreendedores a usar técnicas de vendas e redes sociais para impulsionar os negócios na data comemorativa

publicado em 15/09/2025

O encontro será realizado às 19h, e contará com a condução da analista de negócios do Sebrae-SP Leliane Petrocelli (Foto: Sebrae-SP)

Com o objetivo de preparar os pequenos negócios para uma das datas mais relevantes do varejo, o Sebrae-SP promove, na próxima terça-feira (16), a palestra on-line “Super Vendas – Fature ainda mais no Dia das Crianças”. O encontro será realizado às 19h, e contará com a condução da analista de negócios do Sebrae-SP Leliane Petrocelli.

A capacitação vai abordar estratégias práticas para ampliar as vendas no período, com foco em técnicas de divulgação, criação de campanhas digitais e boas práticas de atendimento ao consumidor. Entre os temas programados estão “Como vender mais em datas comemorativas” e “Faça anúncios incríveis no Instagram”, com dicas para otimizar o uso das redes sociais como ferramenta de negócios.

De acordo com Leliane Petrocelli, a ação busca mostrar aos empreendedores a importância do planejamento em datas sazonais. O Dia das Crianças é uma oportunidade de aumento de faturamento. “Nosso papel é orientar os empresários para que consigam aproveitar o potencial da data, aplicando estratégias simples e acessíveis que podem fazer diferença no resultado das vendas”, afirmou.

O Sebrae-SP destaca que a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas para preparar micro e pequenas empresas para os picos de consumo ao longo do ano. “Se tem data especial chegando, o Sebrae está ao lado dos empreendedores, oferecendo conhecimento e ferramentas para que eles consigam vender mais e melhor”, acrescenta a analista.