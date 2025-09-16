A transação integra o plano de expansão da empresa genuinamente votuporanguense, que agora soma 11 lojas em sua rede

publicado em 16/09/2025

A Rede Porecatu Supermercados concluiu nesta semana a aquisição do Supermercado Viana, em Cardoso (Foto: Viva Cardoso News)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Rede Porecatu Supermercados concluiu nesta semana a aquisição do Supermercado Viana e passará a operar sua primeira unidade em Cardoso. A transação integra o plano de expansão da empresa genuinamente votuporanguense, que agora soma 11 lojas em e já anunciou também a abertura de um hipermercado no futuro Votuporanga Shopping, atualmente em fase de implantação.O anúncio oficial da chegada a Cardoso foi feito pelo Porecatu por meio de suas redes sociais, após meses de negociações. No comunicado, a rede destacou que pretende oferecer mais ofertas, qualidade e vantagens aos consumidores da cidade.“Chegamos em Cardoso! O Supermercado Viana agora é Super Porecatu! Mais ofertas, mais qualidade e muito mais vantagens para você e sua família. O seu melhor lugar para economizar! Aguarde, em breve de portas abertas para você economizar”, diz o comunicado.Fundado há 25 anos, o Supermercado Viana consolidou-se como referência no setor varejista de Cardoso, tornando-se parte importante da história do comércio local. Em mensagem, a empresa agradeceu a confiança dos clientes ao longo de sua trajetória e ressaltou o apoio recebido da comunidade durante mais de duas décadas de atuação.Com a mudança de bandeira, a expectativa é de que o Porecatu traga investimentos, modernização e novas oportunidades para o setor. O supermercado deve divulgar, nas próximas semanas, detalhes sobre o processo de transição e as melhorias planejadas para a unidade.