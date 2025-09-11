Mais detalhes sobre o retorno do carnaval serão conhecidos hoje

publicado em 11/09/2025

Mais detalhes sobre o retorno do carnaval serão conhecidos hoje (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO ‘Oba Festival’ está de volta a Votuporanga. Depois de três anos em Rio Preto, em razão de conflitos políticos da época da pandemia, o carnaval privado irá anunciar sua volta às origens e com uma novidade: pista com entrada gratuita para população, conforme apurado nos bastidores peloO anúncio oficial será feito nesta quinta-feira (11), às 16h, em uma coletiva de imprensa no Parque da Cultura. O evento voltará a ser realizado no Centro de Eventos Helder Galera em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, o que irá viabilizar a entrada gratuita na pista.Criado em Votuporanga em 2007, o Oba Festival se consolidou como um dos maiores carnavais privados do Estado de São Paulo, atraindo turistas de diversas regiões para o município durante 14 anos. Em 2022, porém, os organizadores anunciaram a mudança para Rio Preto, onde o evento foi realizado nos últimos três anos.A mudança se deu após a Prefeitura de Votuporanga, que já estava sob o comando do prefeito Jorge Seba, impedir a realização do evento em 2022 em razão da pandemia da Covid-19. Os empresários responsáveis pelo evento alegaram na época que faltou diálogo da Administração Municipal e anunciaram a mudança.A Pista Solidária é resultado da união entre poder público municipal. O espaço terá capacidade para até 20 mil pessoas diariamente, cerca de metade do público esperado para cada dia de festa. A entrada será mediante a doação de alimentos não perecíveis.Mais detalhes sobre o retorno do carnaval, o formato, atrações e como será oferecida a gratuidade para a pista serão conhecidos após a coletiva de imprensa desta quinta-feira (11).