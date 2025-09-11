O nível é considerado crítico e situa a cidade entre as regiões com menor umidade do país neste momento

publicado em 11/09/2025

Pior que deserto: Votuporanga registra incríveis 6% de umidade relativa do ar (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou nesta quarta-feira (10) e hoje índices extremos de umidade relativa do ar, que chegaram a apenas 6%, segundo dados oficiais. O nível é considerado crítico e situa a cidade entre as regiões com menor umidade do país neste momento, em uma condição mais severa do que a registrada em desertos.A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 40% e 70% para garantir condições adequadas de saúde e conforto. Em regiões desérticas, a umidade relativa costuma variar entre 20% e 30%, podendo atingir mínimos de cerca de 10% em determinados períodos. Em Votuporanga, os 6% registrados ultrapassam em gravidade os índices típicos desses ambientes áridos.Diante da situação, a Defesa Civil emitiu na tarde desta quinta-feira (11) um comunicado oficial de alerta. A nota foi divulgada em tom de urgência: “Perigo! Umidade do ar em nível crítico. Alto risco de incêndios florestais. Beba água e NÃO faça queimadas.”Em casos de baixa umidade relativa do ar, autoridades de saúde e defesa civil recomendam cuidados básicos: aumentar a ingestão de líquidos, evitar atividades físicas intensas ao ar livre entre 10h e 16h, manter ambientes internos umidificados com toalhas molhadas ou recipientes de água, proteger olhos, nariz e boca com soro fisiológico e redobrar a atenção com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.