Incêndio de proporção gigante atinge Votuporanga (Foto: Defesa Civil)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Um incêndio de grandes proporções atinge a cidade de Votuporanga na tarde desta quinta-feira (11). As chamas começaram em uma área nos fundos da Fazenda Mastrocola, em uma reserva, e se espalharam rapidamente. De acordo com a Defesa Civil, a devastação é extensa e há risco de o fogo atingir casas, animais e pastagens da região.
Equipes de combate atuam de forma intensiva no local para conter o avanço das chamas. Máquinas estão sendo utilizadas para a realização de aceiros e roçadas, enquanto brigadistas, integrantes do Corpo de Bombeiros e trabalhadores da usina Cofco se unem no enfrentamento. A empresa também disponibilizou uma aeronave que auxilia no combate aéreo ao incêndio.
O fogo é impulsionado pelo tempo seco e pelas condições de vento. Autoridades locais acompanham a situação em alerta diante da proximidade das chamas de áreas habitadas e da ameaça à fauna e à flora da região.