Dr. João Ricardo Leão, médico especialista, alerta para impactos silenciosos da IA na saúde mental e no funcionamento do cérebro humano

publicado em 11/09/2025

Dr. João Ricardo Leão (Foto: Divulgação)

Com o avanço acelerado da inteligência artificial (IA) no dia a dia, especialistas começam a soar o alarme: o cérebro humano pode estar pagando um preço alto pela comodidade digital.Para o neurologista Dr. João Ricardo Leão, a resposta é clara — e preocupante. "Estamos substituindo funções cognitivas essenciais por tecnologia, e isso está provocando uma atrofia cerebral silenciosa. O cérebro precisa ser usado. Caso contrário, começa a perder suas habilidades mais sofisticadas”, disse.Segundo o especialista, o uso constante de ferramentas de IA — como chats, assistentes de escrita e organizadores automáticos — está afetando diretamente regiões do cérebro responsáveis por memória recente, atenção sustentada, raciocínio lógico e processos criativos.Menor esforço mental: o cérebro deixa de ser desafiado quando tudo está pronto e automatizado.Redução na capacidade de memorizar informações: o uso excessivo de lembretes digitais e buscas rápidas diminui o hábito de “guardar” dados mentalmente.Dificuldade de foco: a resposta imediata da IA condiciona o cérebro à impaciência e à distração constante.Queda na criatividade: a terceirização do pensamento criativo compromete a originalidade e a imaginação.Para o Dr. João, estamos entrando em uma era de dependência intelectual, em que o ser humano abre mão de suas próprias capacidades cognitivas básicas em troca de conveniência.“A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa. Mas quando deixamos de pensar, planejar, criar e lembrar por conta própria, estamos cedendo não só autonomia, mas também saúde cerebral.”Estudos recentes confirmam o alerta: o cérebro funciona com base na “lei do uso” — quanto menos se usa, mais se perde. E a plasticidade cerebral, tão celebrada por sua capacidade de adaptação, também responde negativamente à inatividade cognitiva."O que antes era exercitado no dia a dia — como lembrar um telefone, montar uma frase bem estruturada ou tomar uma decisão — hoje é delegado a um algoritmo", explica o neurologista.? Pense antes de pedir ajuda à IA: estimule seu cérebro a resolver questões simples antes de recorrer à tecnologia.? Ative sua memória diariamente: tente lembrar informações importantes sem usar aplicativos ou buscas online.? Crie de forma autêntica: escreva textos, desenhe, toque instrumentos, crie soluções — sem depender de sugestões automatizadas.? Mantenha o foco com práticas reais: leia livros físicos, faça atividades offline e fuja da multitarefa digital.? Estabeleça limites para o uso de IA: reserve períodos do dia sem contato com ferramentas automatizadas, como um “detox cerebral”.