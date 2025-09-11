Daniel Cardoso Rodrigues e Amanda Lazarini dos Santos estão entre os 60 finalistas da iniciativa que envolveu mais de 2 mil participantes de todo o Estado

Os alunos da Unifev estiveram presentes na fase final entre as 60 iniciativas escolhidas para participar do Bootcamp, na sede do Sebrae-SP na capital paulista (Foto: Sebrae-SP)

Dois estudantes de Votuporanga são destaque no programa Spark, do Sebrae for Startups, que apoia estudantes na criação de novas startups. Os universitários Daniel Cardoso e Amanda Lazarini dos Santos foram selecionados entre os mais de 2 mil alunos que participaram da trilha em todo o Estado de São Paulo. O Sebrae for Startups é uma iniciativa do Sebrae-SP dedicada ao apoio às startups paulistas com a missão de fomentar o empreendedorismo inovador, impulsionar o crescimento de startups e facilitar conexões.

Os alunos da Unifev estiveram presentes na fase final entre as 60 iniciativas escolhidas para participar do Bootcamp, um treinamento imersivo com foco no desenvolvimento de competências empreendedoras, que ocorreu nos dias 2, 3 e 4 de setembro, na capital paulista. Além disso, eles visitaram empresas consolidades de tecnologia e acompanharam especialistas.

“O resultado conquistado pelos alunos da Unifev mostra a força do ecossistema de inovação da nossa região. O Spark é uma oportunidade para que os jovens possam transformar ideias em negócios de verdade, com acesso a conteúdos, mentorias e experiências práticas. Ver Daniel e Amanda entre os finalistas é motivo de orgulho para nossa região e reforça o papel do Sebrae-SP em apoiar e impulsionar novos talentos empreendedores”, destacou Guilherme Lui, consultor de negócios do Sebrae-SP e gestor do Sebrae for Startups na região de Votuporanga.

Daniel Cardoso é estudante de Engenharia de Computação, na Unifev, e foi selecionado com o projeto RentBox, uma plataforma online que centraliza o aluguel de itens (como cadeiras, mesas, decoração, brinquedos), espaços e serviços para festas.

“O objetivo é resolver a dificuldade que muitas pessoas enfrentam ao organizar um evento, quando precisam lidar com vários fornecedores diferentes. A ideia é reunir tudo em único ambiente digital, conectando clientes a fornecedores locais e facilitando a criação de novos negócios”, explicou ele.

O jovem destacou que a experiência no Spark foi intensa, prática e muito enriquecedora. “Tive acesso a diversos conteúdos, desde a ideação até a construção do MVP, além de mentorias coletivas e individuais sobre temas específicos. Essa jornada foi essencial para validar a ideia da RentBox, ganhar clareza sobre o modelo de negócio e enxergar novos caminhos para o projeto”, completou.

Para ele, a participação no Bootcamp foi para além dos aprendizados técnicos. Ele destacou as visitas aos ecossistemas de inovação, como o Learning Village, State e o Cubo do Itaú. Lugares que mostraram, na prática, o potencial do empreendedorismo brasileiro e o quanto é possível inovar.

“O Sebrae-SP tem sido essencial, fornecendo não só capacitação, mas também o apoio e a visão estratégica para tirar as ideias do papel. Acredito que a RentBox tem potencial de crescer e impactar positivamente o setor de eventos locais, tornando a organização mais pratica e centralizada”, finalizou.

Amanda Lazarini tem 23 anos e cursa administração na Unifev. Ela apresentou a Alvolution, que é uma solução inteligente que automatiza o controle de estoque, usando inteligência artificial e imagem computacional para facilitar a entrada e saída de produtos. Com isso, o lojista tem mais agilidade, reduz erros e evita perdas, mantendo seu estoque sempre atualizado e sob controle.

“O Spark foi uma experiência incrível, completa e calorosa. Aproveitei cada momento para tirar dúvidas e ouvir os mentores. Foi muito enriquecedor. Uma oportunidade maravilhosa para conhecer mais do universo em que quero me inserir. O que mais gostei foi a programação, muitas pessoas de sucesso nas áreas de formação, com muita bagagem para repassar e ensinar”, disse.

A ideia de Amanda é iniciar novos processos da startup, ajustar alguns pontos conforme foi indicado nas mentorias e melhorar com cada teste, e destacou que quer aprender muito mais com novas mentorias do projeto do Sebrae-SP. “Ainda há muito a ser feito, mas depois das mentorias tenho objetivos mais claros e já vejo soluções para os desafios que terei pela frente”, finalizou.

O programa de capacitação iniciou em abril deste ano e abriu portas para que os estudantes pudessem apresentar suas ideias, aprimorar projetos e testar produtos, sempre com o apoio de mentores e uma trilha de conhecimento estruturada.

“Ver nossos alunos, Amanda e Daniel, se destacarem em eventos dessa magnitude é motivo de grande orgulho e confirma que estamos trilhando o caminho certo ao incentivar a inovação e o espírito empreendedor em nossa instituição. Essa conquista reforça o compromisso da Unifev com a excelência no ensino e com a formação integral dos nossos estudantes, preparando-os não só no âmbito acadêmico, mas também para os desafios do mercado de trabalho”, Rafael Gregui, coordenador do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) da Unifev.

O Spark tem como objetivo aproximar o empreendedorismo do mundo acadêmico e neste sentido o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon destaca o potencial desta ação para a trajetória curricular dos alunos.

“A participação dos nossos alunos no Spark reforça a importância de integrar a prática empreendedora ao percurso acadêmico. Esses programas ampliam horizontes, conectam os estudantes a diferentes ecossistemas de inovação e contribuem para formar profissionais mais preparados, criativos e capazes de transformar a realidade em que estão inseridos”, ressaltou o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.