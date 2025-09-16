A vereadora Débora Romani (PL) repercutiu ontem os números divulgados pelo A Cidade sobre a cobrança da Taxa do Lixo

publicado em 16/09/2025

A vereadora Débora Romani (PL) repercutiu ontem os números divulgados pelo A Cidade sobre a cobrança da Taxa do Lixo (Foto: Câmara Municipal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA vereadora Débora Romani (PL) repercutiu ontem os números divulgados pelosobre a cobrança da Taxa do Lixo, para cobrar melhorias no serviço de limpeza em Votuporanga. Segundo ela, há 98 lixões irregulares espalhados por toda a cidade, e os recursos arrecadados com o tributo deveriam ser utilizados para garantir um município mais limpo.Débora iniciou seu discurso cobrando conscientização da população sobre o descarte irregular de lixo e o apoio da população na fiscalização. Ela conclamou que todos denunciem quem está sujando a cidade.“Creio que ainda muitas pessoas não sabem que o descarte irregular de lixo pode levar a multa, e a multa não é barata: é R$ 8.868,00. É preferível você alugar uma caçamba ou levar o seu lixo no Ecotudo do que poder ser multado. Quem ver uma pessoa descartando lixo irregular, filme, tire fotos e leve para a Ouvidoria. Nós estamos com 98 pontos de descarte irregular em Votuporanga; a cidade está ficando suja e não podemos permitir mais isso”, disse a vereadora. Débora, porém, citou a arrecadação com a nova Taxa do Lixo para pedir melhorias na limpeza do município. “Sabemos que a Saev está agora cobrando a Taxa do Lixo e, em dois meses, já conseguiram arrecadar R$ 255 mil. Então, eu creio que a Saev também tem condições de estar fazendo essa limpeza onde está esse descarte, para que a gente possa ter uma cidade mais limpa”, concluiu.Como noticiado pelo A Cidade no último sábado, a Tmrs (Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos), popularmente conhecida como “Taxa do Lixo”, criada pelo prefeito Jorge Seba (PSD) e aprovada pela Câmara Municipal em dezembro do ano passado, já arrecadou mais de R$ 255 mil em apenas dois meses. O novo tributo começou a ser cobrado nas contas de água em julho de mais de 47 mil votuporanguenses.De acordo com um levantamento feito pela reportagem junto à Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), até o dia 8 de setembro de 2025, a taxa rendeu R$ 255.959,39. O montante é referente às faturas de julho e agosto, já que as de setembro ainda estão em aberto.O valor da taxa varia conforme a quantidade de resíduos gerados e a frequência da coleta, sendo calculado a partir do consumo mensal de água. De acordo com a autarquia, a cobrança é feita mensalmente a 47.995 unidades consumidoras, sendo, em média, de R$ 4,24 por imóvel.