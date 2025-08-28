O processo seletivo será dividido em três etapas

publicado em 29/08/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) abriu processo seletivo para a contratação de um engenheiro civil e de um técnico em edificações. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de setembro, exclusivamente pelo site da instituição de ensino, no endereço unifev.edu.br. Para participar, o candidato deve preencher a ficha de inscrição on-line e anexar o currículo em formato PDF.De acordo com as regras do edital, os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos e atender aos requisitos específicos de cada cargo. Tanto para engenheiro civil quanto para técnico em edificações, é obrigatório possuir registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A/B.O processo seletivo será dividido em três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional e análise curricular. A experiência prévia na área será considerada como um diferencial na pontuação final.O resultado está previsto para ser divulgado em 20 de outubro, também no site da Unifev. No portal, os candidatos podem acessar o edital completo, que reúne todas as informações sobre critérios de avaliação, locais de prova, documentação exigida e prazos para apresentação de recursos.