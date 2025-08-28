O processo seletivo será dividido em três etapas (Foto: Unifev)
A Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) abriu processo seletivo para a contratação de um engenheiro civil e de um técnico em edificações. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de setembro, exclusivamente pelo site da instituição de ensino, no endereço unifev.edu.br. Para participar, o candidato deve preencher a ficha de inscrição on-line e anexar o currículo em formato PDF.
De acordo com as regras do edital, os interessados devem ter, no mínimo, 18 anos e atender aos requisitos específicos de cada cargo. Tanto para engenheiro civil quanto para técnico em edificações, é obrigatório possuir registro ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A/B.
O processo seletivo será dividido em três etapas: avaliação escrita, avaliação profissional e análise curricular. A experiência prévia na área será considerada como um diferencial na pontuação final.
O resultado está previsto para ser divulgado em 20 de outubro, também no site da Unifev. No portal, os candidatos podem acessar o edital completo, que reúne todas as informações sobre critérios de avaliação, locais de prova, documentação exigida e prazos para apresentação de recursos.