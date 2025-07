Empreendimento da Emais Urbanismo oferece terrenos com financiamento direto com a loteadora e sem burocracia, com grande potencial de valorização na região do Pozzobon

publicado em 19/07/2025

Com mais de 600 terrenos, entre residenciais e comerciais, o Parque Eplatz está localizado na valorizada região do Pozzobon, ao lado do bairro Colinas (Foto: Divulgação)

A Emais Urbanismo realiza o pré-lançamento do Parque Eplatz, novo bairro planejado de Votuporanga, com condições comerciais exclusivas válidas neste mês de julho. Os terrenos estão sendo comercializados com valor a partir de R$ 59.600 à vista e com parcelas mensais a partir de R$ 479, por meio de financiamento direto com a loteadora, sem burocracia e com opções de planos com parcelas fixas.

Além das vantagens comerciais, outro atrativo importante é o ritmo acelerado das obras, já tem ruas asfaltadas e o cronograma segue avançando rapidamente, o que reforça a confiança da empresa na entrega do projeto e oferece segurança para quem deseja adquirir seu lote.

Com mais de 600 terrenos, entre residenciais e comerciais, o Parque Eplatz está localizado na valorizada região do Pozzobon, ao lado do bairro Colinas. O acesso facilitado, somado à presença infraestrutura de comércios, escolas e serviços, tornam o empreendimento atrativo tanto para quem busca moradia quanto para investidores atentos ao potencial de valorização.

O projeto prioriza a qualidade de vida entregando comodidades de lazer integrada a infra estruturas modernas e planejadas. Com praças inspiradas nos modelos alemães, o bairro oferecerá pista de caminhada, playground, pomar e espaços de convivência que incentivam o uso coletivo e valorizam o bem-estar dos moradores.

“O perfil do Parque Eplatz é ideal para quem quer sair do aluguel ou iniciar uma construção com planejamento e também é uma excelente opção para o investidor que busca segurança valorização do investimento. O pré-lançamento é uma etapa que traz condições exclusivas para quem quer escolher o seu terreno com o melhor custo benefício, afirma Calixto Abelama, diretor comercial da Emais Urbanismo.