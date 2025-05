Analista de negócios Roberta Zuculoto apresentou aos alunos sobre “Mercado em mutação: as novas regras do jogo para profissionais inovadores”

publicado em 14/05/2025

A analista de negócios Roberta Zuculoto foi a palestrante e falou sobre a mutação do mercado (Foto: Sebrae-SP)

O Escritório Regional do Sebrae-SP de Votuporanga esteve presente, nesta terça-feira (13), no X Congresso de Tecnologia e Sistemas de Informação (Cotesi) do Instituto Federal de São Paulo (Ifsp) de Votuporanga. A analista de negócios Roberta Zuculoto foi a palestrante e falou sobre a mutação do mercado para profissionais de inovação.

A palestra contou com apontamentos sobre as oportunidades do mercado e como os profissionais de tecnologia podem se atualizar. Além de promover o networking e oportunidades para que os alunos conheçam os serviços do Sebrae-SP com projetos para desenvolvimento de ideias em negócios.

De acordo com Roberta, o evento foi uma oportunidade de os alunos terem um contato com o que há de mais novo no mercado e o que mais os empreendedores esperam na hora de contratar. Além disso, destacar as softs skills como um diferencial para a carreira dos futuros profissionais de tecnologia.

O congresso é uma iniciativa do corpo docente e discente da área tecnológica do Câmpus Votuporanga. O evento tem o intuito de disseminar conhecimento e promover a interação entre acadêmicos e a comunidade.

Além de complementar a formação acadêmica dos estudantes, eles proporcionam um panorama das tendências e das práticas no setor de Tecnologia da Informação. As palestras e minicursos abordarão temáticas relacionadas ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, pilares fundamentais da educação superior.