publicado em 15/05/2025

Médico intensivista Dr. Lucas Amaral Emidio, que atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital (Foto: Santa Casa)

Daniel Marques

Com a chegada das estações mais frias do ano, como o outono e o inverno, os cuidados com a saúde se tornam ainda mais importantes. Isso porque, segundo especialistas, é comum haver um aumento no número de casos de doenças respiratórias nesse período, como está acontecendo em Votuporanga.

O médico intensivista Lucas Amaral Emidio, que atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, explica que esse cenário é recorrente e gera impacto direto nos serviços de saúde. “Infelizmente, essa é uma realidade que se repete todos os anos. Durante os meses mais frios, observamos um aumento expressivo no número de pacientes com síndromes respiratórias. Muitos precisam de internação na UTI, que está constantemente cheia. Outros tantos procuram atendimento na emergência, preocupados com a persistência dos sintomas”, relata.

Diante desse quadro, o médico destaca que a principal recomendação é a prevenção, especialmente por meio da vacinação. “É fundamental que essas pessoas se vacinem, principalmente contra a gripe e a Covid-19. A vacinação é a forma mais eficaz de evitar o agravamento dessas doenças e, consequentemente, a necessidade de internação hospitalar”, orienta.

Além da vacinação, o especialista ressalta a importância de adotar hábitos simples do dia a dia que ajudam a reduzir os riscos de contágio, como lavar as mãos com frequência, evitar aglomerações em ambientes fechados e manter uma boa hidratação.