publicado em 27/05/2025

As temperaturas devem cair nesta semana em Votuporanga, podendo chegar a até 8 graus na próxima quinta-feira (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um ciclone formado sobre o Oceano Atlântico trará uma frente fria ao Brasil, que pode derrubar as temperaturas ainda nesta semana em Votuporanga. O fenômeno será responsável pela 1ª massa de ar polar do ano no país e os institutos de meteorologia apontam mínimas de até 8 °C.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), um alerta laranja de declínio de temperatura está em vigor de quinta-feira (29) até sexta-feira (30). O aviso indica um declínio maior que 5ºC, com risco à saúde.

De acordo com a previsão do tempo, a cidade enfrentará uma queda significativa nas temperaturas a partir de quarta-feira (28) quando são esperadas algumas pancadas de chuva, com mínima de 11°C. Na quinta-feira (29), a mínima despenca para 8°C, com máxima de 18°C e na sexta-feira (30) o tempo será ensolarado, com mínima de 12°C e máxima de 22°C.

Essa frente fria marca a primeira massa de ar polar do ano a atingir o país, encerrando um período quente que predominou durante o mês de maio. Até o dia 25, Votuporanga registrou apenas 5 mm de chuva, o que representa 11% da média normal para o mês, segundo dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).