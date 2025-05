Votuporanga sedia amanhã a 38ª edição do tradicional Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis, no Parque da Cultura

publicado em 24/05/2025

essa tradição atravessa gerações, sempre com a presença da rádio Cidade FM 94,7 fazendo toda a cobertura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

A tradição dos encontros de Companhias de Santos Reis é uma manifestação cultural e religiosa muito popular em diversas regiões do Brasil, especialmente no interior. Esses encontros reúnem grupos de foliões que percorrem comunidades, cantando e tocando instrumentos típicos, como viola, pandeiro e sanfona, em homenagem aos Três Reis Magos. Em Votuporanga, essa tradição atravessa gerações, sempre com a presença da rádio Cidade FM 94,7 fazendo toda a cobertura.

Amanhã, Votuporanga sedia a 38ª edição do tradicional Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis. O evento, que já se tornou referência regional na promoção da cultura da Folia de Reis, será realizado a partir das 8h no Parque da Cultura e contará com a participação de diversos grupos.

A Cidade FM transmitirá ao vivo a programação, possibilitando que a população acompanhe as apresentações e celebrações. A emissora levará aos ouvintes todas as informações em tempo real diretamente do local do evento.

O Encontro é promovido pelo Centro de Folclore e Cultura e realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) e do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). A iniciativa visa proporcionar um espaço de confraternização, troca de experiências e valorização das tradições relacionadas à Folia de Reis e seus diversos estilos, reunindo companhias de várias partes da região.

As companhias Garça Branca, Companhia do Divino Espírito Santo e Companhia de São Gonçalo representarão Votuporanga nesta edição, apresentando seus repertórios e preservando as tradições locais. A abertura oficial do evento será feita pelo Coral de Violas “A Voz do Sertão”.

A programação inclui ainda a celebração de uma missa, marcada para as 9h, no palco principal do Parque da Cultura, reunindo participantes e visitantes em um momento de fé e devoção.

"Essa festa é coisa da nossa raiz, da nossa fé. Crescemos vendo isso e não pode deixar morrer. As companhias na rua lembram os três reis magos indo ver o menino Jesus. É bonito demais", contou seu Natal Rosa, presidente do Centro de Folclore e Cultura.