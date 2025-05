Franclin Duarte

Se alguém ainda tinha dúvidas sobre o sucesso do Votu International Rodeo, agora não tem mais. A segunda noite do evento, na sexta-feira (9), atraiu uma verdadeira multidão para acompanhar o show de Bruno & Marrone e a estreia do touro mais valioso do Brasil, o Acesso Negado, no rodeio profissional.

A organização ainda não divulgou os números oficiais, mas a estimativa é de que o público tenha chegado quase ou até mais do que o dobro da primeira noite da festa, quando 13 mil pessoas passaram pelo Centro de Eventos Helder Galera. Arquibancadas, Área Vip e camarotes ficaram completamente preenchidos durante as montarias, assim como a arena, quando o show começou.

Para se ter noção sobre a quantidade de pessoas que prestigiaram a segunda noite do Votu International Rodeo, o acesso ao recinto da festa, que é feito por meio da vicinal Ângelo Comar (que liga Votuporanga a Parisi) “travou”. As duas principais vias de ligação à vicinal, a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e a rodovia Péricles Bellini, registraram congestionamentos de quilômetros.

O tempo no trânsito, porém, não desanimou o público, que vibrou com as montarias de alto nível - principalmente durante a estreia do touro mais valioso do Brasil, o Acesso Negado -, bem como não parou de cantar um único minuto durante o show de Bruno & Marrone. A organização da festa, mais uma vez, também foi bastante elogiada por todos.

Continuação

O evento continua neste sábado e domingo com grande programação. As atrações musicais de hoje são Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ, a partir das 23h. A abertura dos portões será às 19h, e a noite contará com mais uma rodada do disputado rodeio internacional.

No último dia da festa, domingo, os portões serão abertos bem mais cedo, às 14h, para que todas as famílias tenham a chance de desfrutar do evento. Na ocasião, o Votu International Rodeo também será palco da solidariedade. A entrada será 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga.

Para encerrar as apresentações musicais, às 23h a dupla Zé Neto & Cristiano sobe ao palco. Também amanhã acontecerá a final do rodeio e o “Desafio do Bem”, em que o campeão mundial Cássio Dias Barbosa enfrentará o touro Relíquia da Patroa em uma montaria especial em prol da Santa Casa de Votuporanga.