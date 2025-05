Como medida emergencial, o hospital precisou cancelar cirurgias eletivas e manter pacientes críticos em leitos da Emergência

publicado em 23/05/2025

O cenário atual é de extrema preocupação, com a taxa de ocupação ultrapassando 100% da capacidade (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

A Santa Casa de Votuporanga emitiu ontem um alerta que revive os momentos de terror enfrentados pela cidade durante o ápice da pandemia da Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital já passam de 100%, por conta do grande número de pacientes internados com sintomas de Srag (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

De acordo com o comunicado, a Santa Casa de Votuporanga enfrenta um aumento expressivo na demanda por atendimentos pediátricos em decorrência da alta incidência de casos gripais, tanto pelo SUS (Sistema Único de Saúde), quanto convênios e particulares. O cenário atual é de extrema preocupação, com a taxa de ocupação ultrapassando 100% da capacidade, comprometendo diretamente a agilidade e a qualidade da assistência prestada às crianças.

O cenário tem gerado impactos diretos na assistência prestada, como o aumento no tempo de espera para consultas e internações, limitação de vagas para novos atendimentos e sobrecarga da equipe multiprofissional. Somente neste ano, foram 1.342 atendimentos pediátricos de síndromes respiratórias no hospital. Abril fechou com 315 atendimentos para crianças e, de 1 até 21 de maio, foram 513 atendimentos (média de 24 por dia).

A situação crítica, no entanto, não se restringe à pediatria. A UTI destinada a pacientes adultos também opera com ocupação superior a 195%. Como medida emergencial, a Santa Casa precisou adotar o cancelamento de cirurgias eletivas e manter pacientes críticos em leitos da Emergência até a disponibilidade de vaga em UTI.

Cuidados

Diante do atual cenário, a Santa Casa reforça que é fundamental que toda a população mantenha a vacinação em dia. A vacina contra a gripe está disponível para todos os públicos e é uma das principais formas de prevenção contra quadros graves de infecção respiratória.

Além disso, a importância das pessoas com sintomas respiratórios utilizarem máscara para reduzir o risco de contágio e proteger outras pessoas, sobretudo em ambientes de espera e circulação intensa.