publicado em 20/05/2025

Curso de Medicina da Unifev realizou mais uma ação do “Maio, Mês da Medição” (Foto: A Cidade)

Terminou no último sábado a campanha “Maio, Mês da Medição”, promovida pelo curso de Medicina da Unifev, com mais uma ação voltada à saúde pública e ao combate à hipertensão arterial. A atividade foi realizada na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica, em Votuporanga, e contou com atendimentos gratuitos à população. A reportagem do jornal A Cidade acompanhou de perto a ação.

Lideranças políticas, entre elas o deputado estadual Carlão Pignatari, e o vereador Dr. Leandro, estiveram no evento em que os alunos do curso de Medicina realizaram aferição da pressão arterial, contagem da frequência cardíaca, triagem para fibrilação atrial e orientações sobre mudanças no estilo de vida.

A iniciativa teve como objetivo principal identificar casos de pressão alta e conscientizar a comunidade sobre a importância da prevenção e do controle da hipertensão. De acordo com a professora doutora Elizabeth do Espirito Santo Cestario, cardiologista e responsável pelo projeto, pessoas que apresentaram medidas elevadas de pressão arterial foram orientadas de forma personalizada. As recomendações incluíram alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos, redução do consumo de sal, álcool, cafeína, gorduras e açúcar, além de estratégias para controle do estresse e manutenção de um peso corporal adequado.

Além dessas orientações, também foram fornecidas informações sobre como obter medicamentos para o controle da hipertensão, quando necessário, e sobre a importância do acompanhamento contínuo em unidades de saúde locais. A ação integrou as atividades de encerramento da campanha, que ao longo do mês de maio promoveu diversas iniciativas voltadas à prevenção e ao cuidado com a saúde cardiovascular. “O ‘Maio, Mês da Medição’ ocorre no mundo todo porque no dia 17 é o Dia Internacional da Hipertensão, então é um dia de combate e conscientização da população sobre essa doença silenciosa que mata quase 10 milhões de pessoas por ano. Nós ficamos muitos preocupados porque 50% dos pacientes não sabem que são hipertensos”, observou Elizabeth.