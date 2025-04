A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio da Mesa Diretora e com o apoio unânime dos vereadores, decretou Luto Oficial por sete dias em razão do falecimento do Papa Francisco, líder máximo da Igreja Católica

publicado em 22/04/2025

Papa Francisco, 88 anos (Foto: Câmara Municipal de Votuporanga)

A decisão foi tomada como forma de solidariedade à comoção mundial provocada pela perda do pontífice, e em respeito à fé de milhões de católicos em todo o mundo — incluindo a expressiva comunidade religiosa de Votuporanga.Na sessão ordinária que será realizada nesta terça-feira, dia 22, os vereadores prestarão uma homenagem póstuma ao Papa com a realização de um minuto de silêncio.As bandeiras da sede do Legislativo estão hasteadas a meio mastro, em sinal de respeito e o decreto oficial será publicado no Diário Oficial do Município.O presidente da Câmara Daniel David se manifestou, destacando a importância do Papa Francisco e o impacto de sua partida:"A perda do Papa Francisco causa profunda comoção em todo o mundo, e Votuporanga se une a esse momento de dor. Manifestamos nossa solidariedade à comunidade católica, à Diocese de Votuporanga e a todos os que se sentem tocados por sua trajetória de fé, humildade e compromisso com os mais necessitados." declarou.Papa Francisco, eleito em 2013, foi o primeiro pontífice latino-americano e marcou seu papado por uma postura de diálogo, humildade e defesa dos pobres. Sua morte representa um momento de grande consternação para fiéis de todo o mundo.