publicado em 18/01/2025

O projeto conta com o apoio da Secretaria da Cultura e Turismo, que fica no Parque da Cultura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o intuito de incentivar a produção cultural na cidade, a Prefeitura de Votuporanga lançou o Edital de Chamamento Público da "Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura de Votuporanga", iniciativa que destinará R$ 100 mil para fomentar e fortalecer a produção artística local.O projeto, que conta com apoio da Secretaria da Cultura e Turismo, tem como base a Política Nacional Cultura Viva (PNCV) e prevê a premiação de cinco projetos culturais, dividindo o valor total entre os vencedores.O edital tem como objetivo incentivar artistas e produtores que atuam coletivamente, seja em grupos ou em entidades, oferecendo suporte necessário para a realização de seus trabalhos e projetos. A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo informou que a iniciativa visa dar notoriedade ao setor artístico-cultural do município, proporcionando maior visibilidade e alcance às ações contempladas.O recurso da premiação é proveniente do Governo Federal, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), reforçando o compromisso com o fortalecimento da cultura local. Para se inscrever, interessados devem acessar o site da Prefeitura de Votuporanga, onde estão disponíveis o edital completo e as informações detalhadas sobre o processo de inscrição. O prazo final para envio das propostas é o dia 10 de fevereiro.Os projetos contemplados terão a oportunidade de ampliar suas atividades e contribuir significativamente para o cenário artístico de Votuporanga, fortalecendo a identidade cultural do município e valorizando a produção local."Nossa cidade é um celeiro de artistas nas mais diversas áreas e ter a oportunidade de expandir e promover meios, como esse Chamamento Público e muitos outros, que incentivam e reconheçam o trabalho realizado por esses profissionais, só agrega ainda mais o quão nossa cidade tem seu mérito. Então fica o convite para que, quem se enquadrar nos quesitos, inscreva-se o quanto antes", destacou a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.Mais informações podem ser obtidas no telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405 – 9670.