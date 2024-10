Os ônibus do Transporte Coletivo circularão gratuitamente para eleitores da cidade; zona rural também será atendida

publicado em 05/10/2024

(Foto: A Cidade)

Da redaçãoPara que todos eleitores possam exercer seu direito à cidadania, atendendo pedido da Justiça Eleitoral, a população contará com serviço gratuito de transporte coletivo nas áreas urbana e rural. Neste domingo (6), os ônibus do Transporte Coletivo Urbano da empresa que opera na cidade circularão, em caráter especial, com nove linhas obedecendo aos mesmos horários e itinerários de dia útil.Já na zona rural, serão três ônibus da Secretaria da Educação da Prefeitura atuando em cinco linhas. As nove linhas urbanas que farão o transporte em Votuporanga, com intervalos a cada uma hora e meia são: Linha 1 – Jardim Belo Horizonte (início às 5h30); Linha 2 – Eldorado (início às 6h15); Linha 3 – Colinas (início às 6h15); Linha 4 – Noroeste/Paineiras (início às 5h40); Linha 5 – Assary (início às 6h20); Linha 6 – Pozzobon (início às 5h40); Linha 7 – Parque Santa Amélia (início às 5h40); Linha 8 – Estação (início 6h15); e Linha 9 – Simonsen (início às 6h30, depois às 14h e finalizando às 17h).Os moradores que residem na zona rural de Votuporanga contarão com três ônibus da Secretaria da Educação que farão o itinerário dividido em cinco linhas e todos com saída e retorno na Praça da Matriz às 8h, 10h, 13h e 15h.As linhas são: Linha 1 – Matriz, Aeroporto, Comunidade Nova Vida, Vila Carvalho, Fazenda Abê e Ponte do Rio São José; Linha 2 – Matriz, Cruzeiro e Ponte do Rio São José; Linha 3 – Matriz, Fazenda Mastrocola e Fazenda Gavioli; Linha 4 – Matriz e Simonsen pela Estrada Municipal; e Linha 5 – Matriz, Vila Carvalho, Bairro Cerâmica até à Ponte do Rio São José.De acordo com a lei nº 6.091/74, o transporte gratuito aos eleitores da zona Rural em dia de eleição é competência conjunta da Justiça Eleitoral e da Administração Pública Municipal. O objetivo é possibilitar aos eleitores que moram em locais mais distantes ou os que não possuam meio de transporte para possam realizar o direito do voto normalmente. O voto é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos.Para garantir o bom andamento das eleições, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança já definiu o esquema no tráfego de veículos das principais vias neste período. Os agentes de trânsito estarão mobilizados neste final de semana para dar apoio ao trabalho da Justiça Eleitoral.Hoje, a partir das 7h, haverá interdições de trechos de ruas próximas aos Cartório Eleitoral. A Rua São Paulo, entre as Ruas Alagoas e Mato Grosso permanecerá interditada nos dois sentidos da via, isso porque neste horário será realizado o transporte e distribuição das urnas eletrônicas entre o Cartório Eleitoral até os locais de votação, além da interdição da Rua Piauí até à Rua Bahia. As ruas só serão liberadas após o término do transporte de todas as urnas.Já amanhã, dia das eleições, os mesmos trechos do dia anterior serão interditados novamente a partir das 16h, uma hora antes do fim do horário de votação. A ação de impedimento da via será mantida até o fim da apuração dos votos no município.Ao todo, mais de 20 veículos da Prefeitura serão deslocados para o suporte ao trabalho da Justiça Eleitoral durante o período das eleições, como já vem ocorrendo desde agosto, além da escolta da Polícia Militar. Este esquema de apoio nos arredores do Cartório foi oficiado pela Justiça Eleitoral junto à Administração municipal.