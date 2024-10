O jornal A Cidade está em busca de informações junto à concessionária responsável pelo fornecimento de energia em Votuporanga

publicado em 02/10/2024

Energia elétrica cai diversas vezes na tarde desta quarta em Votuporanga (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Daniel Marques

Diversas quedas de energia elétrica foram registradas da tarde desta quarta-feira (2) em Votuporanga. Em algumas localidades, foram registradas até sete quedas no fornecimento, o que deixou os moradores preocupados.



“No São João caiu sete vezes”, informou uma moradora. Na Vila Marin, o bairro ficou sem energia por cerca de 10 minutos em uma das quedas. “Aqui no Jardim Umuarama a energia caiu umas sete vezes”, contou uma mulher.



Quando ocorre uma queda de energia seguida pelo retorno da eletricidade, diversos problemas podem surgir, tanto em dispositivos eletrônicos quanto na infraestrutura elétrica de uma residência ou empresa.



Quando a energia volta, pode haver um pico de tensão na rede elétrica, que pode sobrecarregar os aparelhos ligados. As consequências podem ser a queima de equipamentos eletrônicos, especialmente aqueles mais sensíveis, como computadores, televisores, geladeiras e outros aparelhos eletrodomésticos.



Aparelhos como geladeiras, máquinas de lavar e ar-condicionados podem ter sistemas de controle que sofrem danos com picos ou quedas bruscas de energia. Esses aparelhos podem parar de funcionar adequadamente ou até queimar seus componentes internos.

Causa



Em nota enviada ao jornal A Cidade, a Neoenergia Elektro explicou que causa dos desligamentos foi identificada na linha de transmissão da empresa ISA CTEEP. "A Neonergia Elektro preocupada com o impacto na qualidade do fornecimento de energia de seus clientes, já contatou a ISA CTEEP e comunicou as prefeituras dos municípios impactados. A concessionária reforça que a causa não foi provocada pela empresa e está tomando todas as providências para que esse tipo de situação não volte a ocorrer", diz a nota.