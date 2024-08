Com 24 vagas distribuídas em seis programas, a Residência Médica na Santa Casa é reconhecida por combinar tradição e inovação

publicado em 19/08/2024

Inscrições abertas até 5 de setembro de 2024(Foto: Divulgação

Santa Casa de Votuporanga, em colaboração com a Unifev e o ENARE/FGV, abre as portas para a Residência Médica 2024/2025, oferecendo uma oportunidade única para médicos que buscam uma formação de excelência.Com 24 vagas distribuídas em seis programas, a Residência Médica na Santa Casa é reconhecida por combinar tradição e inovação, preparando profissionais para se destacarem no competitivo cenário da saúde.As vagas disponíveis são:- Clínica Médica – 6 vagas- Cirurgia Geral – 4 vagas- Ginecologia e Obstetrícia – 3 vagas- Pediatria – 4 vagas- Radiologia – 4 vagas- Medicina da Família e Comunidade – 3 vagasO programa é direcionado a médicos formados no Brasil, em cursos de Medicina reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e a formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas.A Residência Médica é reconhecida como a melhor maneira de um médico recém-formado completar sua formação, quer se dirija para uma especialidade ou pretenda se fazer generalista. Ele participa de atividades teórico-práticas, reuniões semanais, discussões de casos clínicos em diversos setores e estágios no Hospital, sempre supervisionadas por preceptores das especialidades, buscando um aprofundamento científico e proficiência técnica decorrentes de treinamento em serviço.A parceria entre a Santa Casa de Votuporanga e a Unifev é um diferencial que assegura uma formação completa e de alta qualidade, aliando prática e teoria em um ambiente que valoriza o desenvolvimento profissional contínuo. Esta união fortalece o compromisso das instituições com a educação médica e a qualidade do atendimento à saúde, formando especialistas preparados para enfrentar os desafios do mercado.Inscrições abertas até 5 de setembro de 2024. Acesse o site oficial e garanta sua vaga!