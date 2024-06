Por iniciativa do vereador Osmair Ferrari (PL), começou a tramitar ontem na Câmara Municipal de Votuporanga um projeto para denominar a obra como Complexo Viário Nasser Gorayb

publicado em 25/06/2024

Por iniciativa do vereador Osmair Ferrari, viaduto na Estrada do 27 pode receber o nome do saudoso empresário Nasser Gorayb (Foto: Prefeitura de Votuporanga/arquivo pessoal)

Franclin Duarte

O novo pontilhão de transposição da linha férrea na Vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida Estrada do 27, poderá receber o nome de um ilustre cidadão votuporanguense. Por iniciativa do vereador Osmair Ferrari (PL), começou a tramitar ontem na Câmara Municipal de Votuporanga um projeto para denominar a obra como Complexo Viário Nasser Gorayb.

O novo complexo que deve receber o nome de Nasser, foi construído pela Rumo Logística, com um investimento de mais de R$ 20 milhões. Trata-se de uma importante conquista para a mobilidade urbana e segurança dos motoristas que trafegam entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul.

A proposta de Osmair Ferrari, portanto, busca eternizar nesta importante obra o nome de um dos pioneiros do comércio de Votuporanga. Nascido em Nova Aliança, em 25 de agosto de 1938, Nasser Gorayb chegou à cidade em 1944, ao lado de sua família e se destacou como um cidadão exemplar, empreendedor visionário e líder dedicado.

Casou-se com Tereza Brasilina Garcia Gorayb em 1964, com quem teve três filhos e quatro netos: Gláucia Mara Gorayb Pereira casada com Luís Henrique Modé Pereira e sua neta Ana Luiza, Nasser Felicio Gorayb casado com Maristela Loufreda Gorayb e seu neto João Nasser e Edsel Eduardo Gorayb casado com Renata Alves de Lima Gorayb e seus netos: Júlia e Igor.

A atuação de Nasser Gorayb na vida pública foi marcada por um compromisso inabalável com o bem-estar da comunidade. Como vereador entre 1964 e 1969, ele dedicou-se a representar os interesses do povo votuporanguense com ética e responsabilidade. Sua paixão pela cidade o impulsionou a buscar soluções para os desafios locais e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região.

No âmbito empresarial, foi um verdadeiro pioneiro. Atuando no ramo de comércio de caminhões, veículos, derivados de petróleo e combustíveis, junto a seu pai e irmãos, ele contribuiu significativamente para o crescimento da economia local. Sua visão empreendedora e sua capacidade de liderança o tornaram um exemplo a ser seguido por muitos e inclusive foi presidente da Associação Comercial de Votuporanga.

Mas foi na área social que Nasser Gorayb realmente brilhou. Sua entrega à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, como membro da irmandade e presidente do conselho, demonstra sua dedicação ao município. Ele também foi articulista do A Cidade, onde escreveu mais de 500 artigos.

Nasser Gorayb faleceu em 1 de outubro de 2023, deixando legado de amor, trabalho e compromisso com o bem-estar social.