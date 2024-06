O evento aconteceu no Parque Aquático "Saverio Maranho", ao lado do Complexo Esportivo da Cidade Universitária

publicado em 18/06/2024

Estudantes confeccionaram os barcos utilizando bambu e lona e testaram as embarcações em competição realizada na piscina do Parque Aquático "Saverio Maranho" (Foto: Unifev)

O curso de Engenharia Mecânica da Unifev realizou na semana passada o "Campeonato de Barcos 2024", que testou na prática as embarcações construídas pelos alunos utilizando bambu e lona. O evento aconteceu no Parque Aquático "Saverio Maranho", ao lado do Complexo Esportivo da Cidade Universitária.

Os participantes são alunos do primeiro ano do curso, que foram divididos em equipes. A emocionante competição testou seus conhecimentos, criatividade e engenhosidade, exigindo cálculos, habilidade manuais e técnicas, utilizando como materiais apenas bambu, arame, fita adesiva e lona.

De acordo com a Profa. Ma. Carla Lopes Simonis Seba, da disciplina Introdução ao Projeto Mecânico, a busca por soluções inovadoras para os desafios da construção dos barcos estimulou o aprendizado. “Os alunos aprenderam na prática o que significa projetar, ou seja, aprenderam a ler, pensar e executar um projeto desde a concepção até a finalização”, explicou.

O coordenador adjunto do curso, Prof. Me. Rodrigo Salles Maturana, destacou que o projeto permitiu que os estudantes aplicassem os conceitos aprendidos na sala de aula. “Eles vivenciaram na prática como funciona o mundo da engenharia, desde o projeto, as estruturas, passando pelos desafios de trabalhar em grupo. Colocar um barco na água e fazer ele não afundar não é uma tarefa fácil, envolve cálculos e também conhecimento”, destacou.

Para o aluno Gabriel Calegari, a competição foi bem desafiadora. “Não foi fácil construir um barco e fazer ele navegar. Foi uma experiência emocionante construir nosso primeiro projeto”.