O serviço móvel será realizado nesta sexta-feira (24), das 9h às 17h, na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica

publicado em 23/05/2024

O Procon de Votuporanga, em parceria com o Procon-SP, realizará atendimento gratuito por meio do Procon Móvel. O serviço móvel será realizado nesta sexta-feira (24), das 9h às 17h, na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica.

O programa Procon Móvel é oferecido por meio de um micro-ônibus adaptado com toda estrutura para o atendimento, através de orientações, reclamações e esclarecimento de dúvidas. Durante a presença da unidade móvel, os fiscais do Procon fazem uma ação de orientação no comércio. Na ocasião, os agentes passam nos estabelecimentos para avaliação, orientação e esclarecimentos de dúvidas dos comerciantes.