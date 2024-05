O objetivo foi debater a crise ambiental que afeta a sociedade como um todo e as perspectivas para a construção de um futuro mais sustentável

publicado em 21/05/2024

O evento debateu os efeitos da crise ambiental no auditório da Cidade Universitária (Foto: Divulgação Unifev)

A Unifev sediou na noite da última terça-feira (14), o Simpósio de Ecologia Integral, sob o tema “A Cultura do Cuidado”, no auditório da Cidade Universitária. O objetivo foi debater a crise ambiental que afeta a sociedade como um todo e as perspectivas para a construção de um futuro mais sustentável. A realização foi da Diocese de Votuporanga, através da Pastoral da Ecologia Integral.

Os palestrantes convidados foram a Irmã Ma. Magali Gavazzoni, assessora diocesana da Pastoral da Ecologia Integral; Dr. Denilson Carmo Bertolaia, presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Votuporanga (Comdema); Ma. Giseli Moretti Oliveira, idealizadora e presidente do Instituto Social de Reflorestamento Guapuruvu; e Profa. Eva Maria Teodoro Ferreira, da Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga. A mediação do evento foi do diácono Ancelmo José Lio.

A iniciativa teve a participação dos cursos de Engenharia Agronômica (Agronomia) e Administração. Os convidados debateram as causas da crise ecológica; as consequências no meio ambiente e para os seres humanos; e as práticas que podem diminuir o problema e gerar a cultura do cuidado, principalmente no que diz respeito a crise hídrica e o destino correto do resíduo sólido.

O padre Gilmar Margotto, pároco da Igreja Catedral Nossa Senhora Aparecida, reforçou a responsabilidade coletiva na preservação do meio ambiente. “A cultura do cuidado deve ser um compromisso de todos: da universidade, do cidadão, da igreja. Quando está em jogo o bem comum, todos nós somos corresponsáveis. O avanço da técnica, da ciência, deve servir para aperfeiçoar a criação e não o contrário. É questão de vida. E quando é questão de vida, é questão de luta, de unidade de todos”, afirmou.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, exaltou a importância do Simpósio. “Trata-se de um tema extremamente sensível, que é o cuidado com o clima, as mudanças que estamos atravessando. Isso afeta, não mais indiretamente, mas sim diretamente toda a população. Independentemente de onde haja um evento climático fora dos padrões, as pessoas serão afetadas. Essa preocupação com o cuidado com o meio ambiente é extremamente legítima”, ressaltou.