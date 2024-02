De acordo com o órgão, nos últimos 12 meses foram registradas mais de 3,6 mil manifestações vindas da população e a maioria delas está relacionada aos dois problemas

publicado em 01/02/2024

Os problemas com terrenos sujos espalhados pela cidade e os pontos escuros lideram o ranking de reclamações da Ouvidoria (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um balanço divulgado ontem pela Ouvidoria Municipal de Votuporanga revela que o que mais irrita os votuporanguenses são os terrenos sujos espalhados pela cidade e a ineficiência da atual empresa que cuida da manutenção da iluminação pública. De acordo com o órgão, nos últimos 12 meses foram registradas mais de 3,6 mil manifestações vindas da população e a maioria delas está relacionada aos dois problemas.

O maior número de registros é de reclamações e solicitações (cerca de 75%) e denúncias (23%), enquanto os elogios correspondem a menos de 1% dos contatos (0,24% para ser mais exato). O assunto mais comum nas ligações via 0800 ou no site da ouvidoria é o problema com terrenos sujos espalhados pela cidade.

Nos últimos 12 meses foram registradas 646 reclamações/denúncias sobre terreno privado com mato alto, entulho ou lixo. Construções irregulares e imóveis em situação de abandono engrossam essa lista, o que demonstra que a sujeira ao lado ou próximo de casa é o que mais incomoda os votuporanguenses.

No último ano, porém, um outro serviço ganhou destaque na lista de reclamações junto à ouvidoria: a iluminação pública. Como já noticiado pelo A Cidade, o município enfrentou problemas com a empresa que presta a manutenção das luminárias espalhadas pelo município e, por conta disso, 245 reclamações foram registradas.

Ainda no rol dos assuntos mais registrados estão denúncias sobre construções irregulares, manutenção e limpeza de praças e avenidas, imóveis abandonados e pedidos de tapa buraco.

Resolutividade

Apesar do grande número de registros, a Ouvidoria apresentou um alto nível de resolutividade das demandas. De acordo com o balanço, das 3.658 demandas recebidas, apenas uma ainda está em aberto e todas as demais já foram resolvidas. Um índice de resolutividade, portanto, de 99,93%.

Para registrar as reclamações, denúncias ou sugestões, basta entrar em contato com a Ouvidoria, que registrará a manifestação e encaminhará para a Secretaria pertinente. As respostas emitidas pelas pastas são analisadas pelo órgão e repassadas ao cidadão, que recebe um retorno com a posição do pedido feito.

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, Rua Itacolomi, 3540, em frente à Praça São Bento, ou pelo telefone, no número gratuito 0800-770-3590.