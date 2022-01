Inscrições iniciam na próxima segunda-feira; 35 vagas destinadas a maiores de 18 anos

publicado em 24/01/2022

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, inicia na próxima segunda-feira (24/01) e segue até o dia 04 de fevereiro, inscrições para curso gratuito de violão popular, no Centro de Informações Culturais e Turísticas (CIT) "Marão Abdo Alfagali", que fica localizado no Parque da Cultura, às quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde, com 35 vagas disponíveis apenas para maiores de 18 anos. Interessados podem se inscrever através do link:O curso será realizado de modo presencial, seguindo as medidas preventivas à Covid-19. Haverá disponibilidade de álcool em gel para higienização das mãos, o uso obrigatório da máscara e distanciamento social entre os participantes.Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica na avenida Francisco Ramalho de Mendonça (Parque da Cultura), nº 3.112 e o telefone é (17) 3405-9670.