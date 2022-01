Investimentos incluem uma nova escola estadual de ensino integral no Colinas e a construção de uma creche no Jardim Carobeiras

publicado em 18/01/2022

Os bairros Colinas e Jardim Carobeiras ganharão novas escolas este ano; anúncio do investimento em educação foi feito pelo prefeito Jorge Seba em entrevista exclusiva à Cidade FM (Fotos: Prefeitura de Votuporanga e A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB), anunciou na segunda-feira (17), em entrevista à, o maior pacote de obras para o setor de educação na história de Votuporanga. Serão R$ 30 milhões de investimento na construção de quatro escolas (municipais e estaduais) e na reforma e ampliação de mais duas unidades educacionais.Nesse montante estão obras já anunciadas, como a construção de uma escola estadual no bairro Pacaembu, que irá atender 600 alunos através de um investimento de R$ 12 milhões, e também de um Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) no bairro Cidade Jardim, para 188 crianças, cuja obra foi orçada em mais de R$ 2,5 milhões.As novidades, porém, são para os bairros Colinas e Jardim Carobeiras, que ganharão novas escolas este ano, uma estadual outra municipal. No Colinas será uma unidade do Estado, com 12 salas de aula, para atender 350 alunos em tempo integral, em uma obra orçada em R$ 11 milhões. Já no Carobeiras, próximo ao Jardim Debortole, serão investidos R$ 4 milhões para a construção de uma creche com sete salas para atender 150 crianças de 0 a 5 anos.“Nunca se investiu tanto em educação, mesmo vivendo agora uma época de crise. Esse ano nós vamos investir cerca de R$ 30 milhões na educação. São recursos basicamente conquistados junto ao Governo do Estado, por meio de uma parceria com o nosso deputado Carlão Pignatari. Um feito realmente a se comemorar”, disse o prefeito Jorge Seba.Além da construção de novas escolas, o programa de reforma e ampliação das unidades educacionais de Votuporanga também continua. No Cecap II, por exemplo, a ampliação do Cemei, Orozilia do Carmo Ferreira, irá aumentar a sua capacidade para o atendimento de até 230 alunos, com um investimento de R$ 390 mil. O Jardim Alvorada também será contemplado com uma obra de ampliação, no Cemei “Profª Aracy Panazzolo de Mattos, cujo o investimento é da ordem de R$ 465 mil, para o atendimento de 200 crianças.“Vamos investir pesado. Não vai faltar vaga para crianças em creches nem escolas Votuporanga. São seis obras na área da educação para serem iniciadas já neste ano e pode acontecer de aparecer mais alguma, pois também temos pedidos para a zona Sul da cidade, onde também estamos precisando de uma escola”, concluiu o prefeito.