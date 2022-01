Vagas preenchidas serão para as áreas da saúde e educação

Os 12 agentes de combate convocados, que iniciarão os trabalhos nesta sexta-feira (21), integrarão as equipes da saúde que atuam no combate à dengue (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Administração da Prefeitura de Votuporanga realizou a convocação de candidatos aprovados nos Concursos Públicos 002/2017, 001/2019, 002/2019 e 003/2020, a assumirem, respectivamente, vagas de Professor de Educação Básica I (PEB-I), Educador Infantil, Agente Operacional VII para Direção Veicular e Agente de Combate às Endemias.Os 12 agentes de combate convocados, que iniciarão os trabalhos nesta sexta-feira (21), integrarão as equipes da saúde que atuam no combate à dengue, em virtude do aumento recente de casos no município e no distrito de Simonsen e, os motoristas, com o retorno das aulas, farão o transporte escolar da rede municipal, que foi ampliado à zona rural. A convocação dos novos servidores para atuarem junto à Secretaria da Educação, nos cargos de PEB I e Educador Infantil, é devido à ampliação de salas de aulas das escolas municipais.A apresentação de documentos e exame admissional dos aprovados para validar a aceitação dos cargos da área da saúde e de motorista, ocorreu na última sexta-feira (14) e o chamamento para os que irão assumir as vagas da área da educação, ambos, foram realizados na manhã da última quarta-feira (19), no Centro de Informações Culturais e Turísticas "Marão Abdo Alfagali", da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga.