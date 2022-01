Dois dos veículos serão utilizados exclusivamente no patrulhamento da zona rural e as outras duas foram destinadas à Força Tática

Cerimônia realizada na manhã de sexta-feira (07) oficializou o reforço para o setor de segurança pública na cidade, com quatro novas viaturas (Foto: A Cidade)

Uma cerimônia realizada na manhã de sexta-feira (07), na sede do Sindicato Rural de Votuporanga, oficializou o início do programa “Patrulha Rural” e marcou a entrega de quatro novas viaturas que irão reforçar os trabalhos da Polícia Militar em Votuporanga. Dois dos veículos serão utilizados exclusivamente no patrulhamento da zona rural e as outras duas foram destinadas à Força Tática.Antes da cerimônia, os produtores rurais da cidade participaram de uma reunião onde tomaram conhecimento da funcionalidade do programa, que tem por objetivo levar mais segurança ao campo, e também do papel de cada um na iniciativa, por meio de um outro programa, o “Vizinhança Solidária”.Os veículos foram conquistados por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), que esteve no evento e comemorou a conquista para Votuporanga, que trará mais segurança na cidade e na área rural, que tem 1.360 propriedades.“Agradeço o governo de São Paulo, por meio do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, e o secretário da Agricultura, Itamar Borges, pela entrega das quatro viaturas que vão fortalecer a segurança de Votuporanga e região. Obrigado por atenderem essa importante solicitação para maior segurança da nossa população”, disse o deputado Carlão Pignatari.Votuporanga é o segundo município do Estado de São Paulo a ter o programa de segurança na área rural. Em 2021, 63 cidades da região noroeste paulista assinaram convênio com o Estado para participar da Atividade Delegada. Todos foram intermediados por Carlão Pignatari.“Juntos, o governo de São Paulo, a Secretaria da Agricultura, as prefeituras, as polícias militar e ambiental, e os moradores da área rural, conseguirão combater e reduzir a criminalidade, seja na cidade ou na área rural. Além disso, o aumento de 30% aos policiais da Atividade vai ajudar na melhoria da segurança em Votuporanga e região”, afirmou Carlão Pignatari.O reajuste para os policiais comemorado por Carlão foi assinado pelo prefeito Jorge Seba (PSDB) durante o evento. A iniciativa foi aprovada em sessão extraordinária na Câmara Municipal em um programa de iniciativa do prefeito para a valorização da segurança pública no município.Em suas palavras o prefeito agradeceu o empenho de Carlão nas conquistas para a segurança do município e enfatizou o trabalho que será feito na zona rural de Votuporanga.“Quero fazer menção a duas injustiças que estão presentes na vida cotidiana: nós sabemos da falta de valorização do homem do campo, daquilo que eles representam para o Brasil e para o mundo dentro das nossas casas. Nós iniciamos um trabalho de fiscalização efetiva, vigilância nas propriedades, podem ter certeza que estaremos nos dedicando como prefeito e como gestores a valorizar não só a Atividade Delegada, que estamos fazendo em relação ao salário. Que esse trabalho seja de aproximação de toda força policial do município e da região”, concluiu o prefeito.O encontro contou com a participação da comunidade rural e de lideranças civis e militares de toda a região, como o coronel Fábio Rogério Candido, comandante do CPI 5, o coronel da PM Paulo Augusto Motooka, comandante da Polícia Ambiental do Estado, tenente coronel Rudnei Sebastião Dutra Hernandes, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar, o comandante da PM de Votuporanga capitão André Navarrete, a tenente da Polícia Ambiental, Sarah de Carvalho Barbosa.