Principal órgão da agricultura do nosso município se torna um “Escritórios de Desenvolvimento Rural” subordinado à Jales

publicado em 25/01/2022

Pela reestruturação do Governo do Estado, a Cati de Votuporanga passa a ser subordinada à sede regional montada em Jales (Foto: Reprodução Secretaria da Agricultura)

Da redação

Decreto governamental publicado no último dia do ano determinou que Votuporanga perdeu a Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), um dos principais órgãos do setor de agricultura no Estado. A princípio, a unidade não será fechada, como propagado inicialmente, mas se tornará uma espécie de “escritório de fiscalização” subordinado a uma regional sediada em Jales.Na prática, Votuporanga perde a sua autonomia administrativa no setor agrícola e será jurisdicionado pelo órgão instalado na cidade de Jales. O mesmo deve ocorrer com o EDA (Escritório de Defesa Agropecuária), que também passa a sua autonomia para o outro município.As novas sedesEssa mudança faz parte da reorganização da Secretaria da Agricultura e Abastecimento publicada em 30 de dezembro, por meio de um decreto assinado pelo governador em exercício, na ocasião, Rodrigo Garcia (PSDB). Pelo decreto, a Cati passa a ter 15 municípios com sedes regionais (Jales, São José do Rio Preto, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Guaratinguetá, Itapeva, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto e Sorocaba), antes eram 40. Os outros 25 serão “Escritórios de Desenvolvimento Rural”, onde se enquadraria Votuporanga.A reorganização feita na Pasta da Agricultura e Abastecimento é comandada pelo atual secretário, o deputado estadual licenciado Itamar Borges (MDB). O parlamentar, que tem sua base eleitoral na região, sustenta que não será fechada nenhuma unidade.Procurado ontem pela nossa reportagem, o secretário, por meio de sua assessoria, informou que emitiria uma nota esclarecedora sobre o assunto, mas o documento não chegou à nossa redação até o fechamento desta edição.