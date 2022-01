Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis e a especialização em Letramento na BNCC serão as opções a distância

publicado em 21/01/2022

Em ambas as modalidades as avaliações serão aplicadas semestralmente

Neste início de 2022, a UNIFEV traz uma novidade aos interessados em realizar cursos de Graduação e Pós-Graduação nas modalidades EAD (Educação a Distância 100% on-line) ou Flex (70% das aulas on-line e 30% presenciais). As ofertas são para as graduações em Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia, além da especialização em Letramento na BNCC: eixo leitura.Em ambas as modalidades as avaliações serão aplicadas semestralmente. Os alunos também poderão optar por acompanhar as aulas ao vivo, pela plataforma Microsoft Teams, ou acessar as gravações, posteriormente, via plataforma UNIFEV, assim como atividades e materiais complementares.De acordo com o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, os novos formatos são uma maneira de aumentar o leque de opções para aqueles que desejam ingressar em uma Instituição de Ensino Superior (IES), mas que necessitam de flexibilidade de horários em sua rotina.“Há uma expectativa muito positiva de toda a equipe acadêmica da Instituição em compartilhar essa boa notícia. As ofertas nas modalidades EAD e Flex oportunizam que mais pessoas tenham acesso a um curso de Educação Superior com a qualidade UNIFEV, já que possui valor mais acessível, com mensalidades a partir de R$ 190”. Para os que procuram por Pós-Graduação, a especialização em Letramento está com valor de R$ 99, destacou.Mais informações podem ser obtidas pelo site: www.unifev.edu.br/ead ou pela Central de Relacionamento pelo telefone/ WhatsApp (17) 3405-9990.O Vestibular 100% on-line continua com inscrições abertas para os cursos de graduação presenciais. Ao todo são 27 ofertas, com início previsto para 14 de fevereiro.Para fazer o Processo Seletivo, basta acessar diretamente o sitee realizar a prova, composta, exclusivamente, por uma redação.