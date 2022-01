Além do IPVA mais caro da cidade, o importado italiano é movido exclusivamente a gasolina e faz apenas 4km com um litro de combustível

Se para a maioria da população o aumento do IPVA (Imposto Sobre Veículos Automotores) já pesou no orçamento, para um votuporanguense em especial a notícia foi ainda mais dura. Isso porque ele terá que desembolsar nada menos do que R$ 37.875,72 de imposto para poder continuar circulando pelas ruas de Votuporanga com sua Lamborghini Gallardo.O esportivo de luxo, avaliado em R$946.893,00, foi fabricado em 2010. Ele possui 530 cavalos de potência e vai de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas quatro segundos, podendo chegar a velocidade máxima de 315 quilômetros por hora.Toda essa potência, no entanto, custa caro. Além do IPVA mais caro da cidade o importado italiano, que o principal concorrente da Ferrari, é movido exclusivamente a gasolina e faz apenas 4km com um litro de combustível.Por questões de segurança, o Estado não divulga o nome do proprietário e nem a cor do veículo.