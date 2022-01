Capacitação tem parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga; inscrições iniciam dia 17 deste mês

publicado em 13/01/2022

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Quer uma boa ideia de um curso gratuito? Então aproveite o "Curso de Produção Artesanal de Cachaça" que a Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), irá realizar a partir do dia 03 de fevereiro. As vagas são limitadas e as inscrições, permitidas apenas a maiores de 18 anos, iniciam na próxima segunda-feira (17) por meio do linke se efetivam por ordem de recebimento do formulário.O curso será realizado em duas etapas. A etapa inicial, "Requisitos legais para a produção da cachaça", traz em seu conteúdo programático entre diversos assuntos, prevenção de acidentes no trabalho, proteção ambiental, conceitos básicos como fermentação, levedura, destilação, entre outros e também a legislação vigente e as exigências legais para a produção da bebida; será ministrada nos dias 03 e 04 de fevereiro, das 8h às 17h, no Parque da Cultura, na Avenida Francisco Ramalho Mendonça, nº 3.112 (Jardim Alvorada).A segunda e última parte, "Técnicas de produção de cachaça", será realizada nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, das 8h às 17h, no Sítio Andreneli e irá capacitar para a produção da cachaça, abordando assuntos como matéria-prima, o cenário e as perspectivas da agroindústria do segmento da bebida no Brasil, entre outros.O curso será realizado de modo presencial e seguirá todas as medidas preventivas à Covid-19. Haverá disponibilidade de álcool em gel para higienização das mãos, o uso de máscara será obrigatório e distanciamento social entre os participantes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670.