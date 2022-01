Desse total, 13 estão abertas no PAT, enquanto as demais 16 fazem parte do programa de Recrutamento e Seleção da ACV

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA primeira semana útil de 2022 começou, em Votuporanga, com 29 vagas de emprego abertas, distribuídas entre diversos cargos, inclusive para pessoas com deficiência. Desse total, 13 estão abertas no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), enquanto as demais 16 fazem parte do programa de Recrutamento e Seleção da ACV (Associação Comercial de Votuporanga).Quem quiser se candidatar para as oportunidades do PAT deve comparecer ao local para a retirada da carta de apresentação. A central de vagas atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº 4497, esquina com a Ponta Porã. A maioria dos cargos exigem experiência nas respectivas áreas, exceto as vagas para empacotador (que é para PCD) e serviços gerais.Já para se candidatar às vagas no programa de Recrutamento e Seleção da ACV, o interessado deve enviar seu currículo para o e-mail: emprego@acvnet.com.br. Os dados são cadastrados no Banco da ACV, que mantém o serviço de recebimento de currículos e o repasse para lojas interessadas. O serviço é totalmente gratuito e mais informações podem ser obtidas pelos números: (17) 3426-4044 ou (17) 98132-0022.Ajudante de motorista – 1 vaga;Cortador de tapeçaria – 1 vaga;Costureira de estofados – 1 vaga;Empacotador (PCD) – 1 vaga (sem experiência);Estoquista – 1 vaga;Jardineiro – 1 vaga;Serviços gerais (feminino) – 6 vagas (com ou sem experiência);Vendedor interno – 1 vaga;Atendente – 1 vaga;Auxiliar de escritório – 1 vaga;Costureira – 2 vagas;Estagiária de direito – 1 vaga;Esteticista – 1 vaga;Estoquista – 1 vaga;Mecânico de manutenção – 1 vaga;Mecânico diesel – 1 vaga;Técnico de segurança eletrônica – 1 vaga;Vendedor (a) – 5 vagas;Vendedor (a) externo – 1 vaga;(Fontes: PAT e ACV)