Comitiva vai partir de Jales e passar por Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Meridiano e Valentim Gentil antes de chegar na cidade

publicado em 09/12/2021

Quem quiser dar uma olhada nos ‘vagões iluminados’ vai precisar agilizar os planos, porque a comitiva já parte amanhã, às 19h (Foto: Reprodução/Cidadão)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma atração natalina chega a Votuporanga nesta quinta-feira (09), mas (ainda) não é o Papai Noel. Trata-se do “Trem do Natal” da Rumo, uma comitiva de vagões enfeitada com luzes natalinas que deve chegar à estação da cidade, que fica no fina da avenida Prestes Maia, às 22h30, conforme o itinerário informado pela empresa.Confira abaixo os detalhes sobre o caminho que a comitiva vai percorrer, por quais cidades vai passar e por quanto vai tempo vai ficar estacionada em Votuporanga.O trem chega ao município vindo de Jales, mas, antes de estacionar por aqui, vai passar pelas estações de Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Meridiano e Valentim Gentil. A previsão da empresa é que o trajeto leve três horas e meia para ser percorrido pela comitiva.Quem quiser dar uma olhada nos “vagões iluminados” vai precisar agilizar os planos. Isso porque a comitiva vai ficar estacionada na estação por menos de 24 horas. O trem ficará na cidade por 20 horas e meia, para ser mais exato. Sua partida está prevista para as 19h de amanhã, rumo a Rio Preto, conforme consta no itinerário da empresa.Esse trajeto até a estação Rio Preto Paulista vai ser um pouco mais demorado que entre as estações de Jales e Votuporanga, porque vai levar quatro horas. Antes de chegar por lá, a comitiva vai passar por Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduíno, Bálsamo e Mirassol. A previsão é que o trem fique lá até este sábado (11).O destino final do “Trem do Natal” é Guararema, que fica a 577 km de Votuporanga, no dia 20 de dezembro. De carro, é uma viagem de quase sete horas entre as cidades. De trem, é mais demorado. Tanto que, para se ter uma ideia, a comitiva vai chegar lá após um trajeto de seis horas, só que vinda de Jundiaí, que fica a 466 km de Votuporanga (uma viagem de cinco horas e meia, de carro).Além de Votuporanga e Rio Preto, o “Trem do Natal” vai estacionar nas estações de Santa Adélia, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, Americana, Campinas e Jundiaí. No total, depois de Votuporanga, a comitiva vai passar por mais de 40 municípios.