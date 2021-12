O corretor Marlon Michel Ferreira Munhoz, que é especialista em seguros residenciais e empresariais, disse que estragos causados por raios em casas são mais comuns do que se imagina

publicado em 23/12/2021

O corretor Marlon Ferreira, especialista em seguros residenciais e empresariais, disse que sempre que chove na cidade, alguém tem prejuízo (Fotos: Foco Studio, A Cidade e arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO corretor Marlon Michel Ferreira Munhoz, que é especialista em seguros residenciais e empresariais, disse que estragos causados por raios em casas são mais comuns do que se imagina, inclusive em Votuporanga.“Toda vez que chove, alguém tem prejuízo. Tive cliente que teve perda total da residência. Queimou o motor do portão, home theater, duas TVs, computador, notebooks, enfim, tudo que estava na tomada. Se ele [o raio] cai na casa, chega a explodir”, alertou o corretor, em entrevista ao jornalFerreira também disse que é comum as pessoas acabarem se arrependendo por não terem incluído a cobertura de estragos causados por raios no seguro das casas. “As pessoas acham que é raro acontecer de um raio cair perto de casas. O argumento que mais usam é que moram perto de algum lugar que tem para-raios, tipo prédios, escolas etc. Então, acabam não optando por essa cobertura, por acharem que não precisa e pelo valor ser irrisório. Mas, como é uma cobertura barata, eu sempre acabo colocando nos contratos”, disse.O corretor, por outro lado, disse que é possível passar uma vida toda sem enfrentar esse tipo de adversidade. “No meu caso, por exemplo, em quase 30 anos nunca queimou nada em casa [por conta de raios], mas, quando acontece uma situação dessa, infelizmente, o prejuízo é grande. E as pessoas têm que tomar cuidado, porque é mais comum do que a gente acha”, alertou.