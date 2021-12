No 'pedágio', haverá distribuição de sorvetes e refrigerantes, além do sorteio de um barril de chopp da Heineken

publicado em 23/12/2021

A ideia é oferecer uma oportunidade para quem quiser conhecer a nova loja da Swift, que inaugurou em novembro deste ano (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brHoje tem “Pedágio da Cidade”, realizado pela rádio, na nova loja da Swift, das 16h30 até as 18h30. O local fica na avenida Brasil, perto da maior unidade do supermercado Porecatu em Votuporanga.No “pedágio”, haverá distribuição de sorvetes e refrigerantes, além do sorteio de um barril de chopp da Heineken. A ideia é oferecer uma oportunidade para quem quiser conhecer a nova loja da Swift, que inaugurou em novembro.Recentemente, o gerente Bruno Sampaio e o subgerente Anderson Rossi visitaram o grupo. Na visita eles prometeram inovar na venda de alimentos em Votuporanga.A Swift tem como propósito transformar globalmente a forma de comprar e consumir proteínas. É um projeto que começa pelo controle total da cadeia de suprimentos, desde a escolha da matéria prima, passando pelo rigoroso controle de temperatura na fábrica, no transporte e nas lojas, o que garante mais segurança ao alimento, além de preservar seus nutrientes.São mais de 400 produtos, que incluem carne bovina para o dia a dia e churrasco, pescados com selos de sustentabilidade, suínos, ovinos, aves, snacks, acompanhamento, vegetais, sobremesas e temperos para churrasco.