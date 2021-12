Palestras foram ministradas no Auditório “Vanderlei Passoni” no Campus Centro da Unifev para centenas de servidores

A Saev Ambiental promoveu aos seus servidores a capacitação com o tema “Motivação e Comportamento Seguro no Trabalho”. A palestra realizada na última semana foi ministrada no Auditório “Wanderlei Passoni”, no Campus Centro da Unifev, contou ainda com a parceria da Lumaser – Soluções Empresariais.As palestras foram ministradas por Luciano Muchiotti, que é coach, psicólogo e técnico em segurança no trabalho; e Marcos Pelaio – gestor ambiental e técnico em segurança no trabalho.Segundo eles, dentro de uma empresa, e no caso da Saev, uma autarquia, é necessário ter em mente a importância de preservar e zelar pela saúde e segurança dos servidores, além de lembrar sobre os riscos da falta de atenção e da necessidade de reforçar as práticas de prevenção de acidentes, que muitas vezes poderiam ser evitados. “Todo trabalho, todo ambiente de trabalho oferece algum tipo de risco. Por isso, devemos zelar pela nossa segurança e pela segurança dos nossos colegas, e essa regra vale para todos. Pergunte-se sempre: o que pode dar errado? ”, explicou Luciano Muchiotti.A maioria das causas de acidentes de trabalho é originada pelo comportamento inadequado do próprio profissional, de acordo com Muchiotti. Atualmente, as instituições estão cada vez mais focadas em reforçar a cultura da prevenção, oferecendo Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) de qualidade e específicos para cada função, além de treinamentos para o correto manuseio dos dispositivos e informação a respeito dos riscos envolvidos na atividade de trabalho diária.“A Saev Ambiental se preocupa em conscientizar sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção individual. É necessário manter esse processo com treinamentos e palestras com nossos colaboradores, reforçando sempre sobre essa necessidade, além, é claro, de cobrar a aderência às boas práticas de segurança do trabalho”, destacou o superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali.