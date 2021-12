Evento aconteceu no Centro de Convenções com palestras de Divaldinho Mattos e Ana Paula Stefanelli; bolsistas ganharam certificado e panetone

publicado em 21/12/2021

O prefeito Jorge Seba, muito emocionado, aproveitou a oportunidade para fazer um balanço do seu primeiro ano frente à administração pública municipal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O 1.º Seminário “Viver em família: aperte esse laço” reuniu bolsistas dos projetos Votuporanga em Ação 1 e 2, e Bolsa do Povo. O evento aconteceu na manhã da última sexta-feira (17), no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.O prefeito Jorge Seba, muito emocionado, aproveitou a oportunidade para fazer um balanço do seu primeiro ano frente à administração pública municipal. “Foi um ano desafiador, mas com muita fé em Deus conseguimos. Sempre disse que nosso governo será marcado não por construir obras, prédios, avenidas bonitas, mas sim, pelo setor social e humano. E esse ano tivemos três grandes ações em prol das pessoas: o Hospital de Campanha, totalmente focado em salvar vidas; o desfavelamento do bairro Matarazzo, um sonho de várias gerações que está saindo do papel; e agora, estar com todos os nossos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação 1 e 2, e o Bolsa do Povo”, disse.Em sua fala, o secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, parabenizou o empenho de todos os bolsistas no decorrer de 2021, colocando toda a equipe da secretaria para ajudá-los na reinserção no mercado de trabalho. “Quem precisar de um currículo ou carta de indicação sempre terá em nós uma grande ajuda”.Emerson contou que em 2022 será ofertado curso de capacitação gratuita, o que trará ainda mais oportunidade aos bolsistas para conseguirem novas oportunidades. “Sabemos que devido a pandemia os cursos presenciais foram suspensos, mas estamos com o apoio do prefeito para reiniciarmos no próximo ano”, disse.A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, aproveitou o momento para desejar a todos os bolsistas um Feliz Natal e próspero Ano Novo, colocando disponíveis todos os projetos e ações da pasta.Presente no evento, o presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Edmar da Costa, e o secretário de Obras, Salvador Castrequini Neto, além do controlador da Prefeitura, Elton Marcel e da ouvidora Fabiana Lopes de Almeida.Em seguida, os bolsistas assistiram as palestras de Divaldo Pereira Mattos, o Divaldinho, fundador e presidente do Grupo Espírita Maria de Nazaré e do Lar Beneficente Celina, e a advogada Ana Paula Stefanelli, que busca defender os direitos da mulher, lutando pela eliminação das discriminações que as atingem.No encerramento do evento, cada bolsista recebeu certificado de participação e um panetone.