Cestas serão direcionadas para famílias em vulnerabilidade social de acordo com a política de assistência social

publicado em 21/12/2021

A doação foi realizada através da Campanha Selinho de Descontos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria de Assistência Social recebeu, na tarde dessa segunda-feira (20), a entrega de 185 cestas básicas do grupo Muffato. A doação foi realizada através da Campanha Selinho de Descontos.A secretária, Meire Azevedo, agradeceu ao gerente do Grupo Muffato, Kaieber Durão, pela doação das cestas que serão direcionadas para famílias em vulnerabilidade social de acordo com a política de assistência social. "Essas doações são de suma importância para nossos assistidos. Este ano de 2021 tem sido um ano de muitas bênçãos e realizações para nós da Secretaria de Assistência Social. Fica a nossa esperança e compromisso para que 2022 seja ainda melhor".